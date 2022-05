Perisic, distanza con l’Inter: la Juventus studia il colpo a zero non solo via PSG – CdS

Perisic a parametro zero inizia a far gola a diversi top club europei, a partire da quelli italiani. L’Inter lavora al suo rinnovo ma nel frattempo c’è chi sogna di strapparglielo senza esborso di denaro. E non sarebbe nemmeno il primo della lista. Come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus si aggiunge alle possibili destinazioni estive

OCCASIONE A ZERO – La Juventus ha aperto la porta ad Angel Di Maria, che in estate potrà lasciare la Francia a parametro zero. Proprio come Ivan Perisic in caso di mancato rinnovo. Il Paris Saint-Germain a quanto pare non eserciterà l’opzione per il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza a fine stagione. Pertanto il classe ’88 argentino può essere uno dei colpi per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che vuole rinnovare la rosa in tutti i reparti. Fasce comprese, perché Allegri vuole rifornire il suo attacco di cross. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno a firma Nicola Balice, sul taccuino bianconero è finito anche Perisic, che ha una situazione analoga. L’Inter ha offerto un biennale da 4 milioni di euro annui all’esterno croato, che inizialmente ne chiedeva 6. A fine campionato ci sarà l’incontro decisivo tra l’Inter e Perisic: la Juventus monitora la situazione, sognando un altro colpo a parametro zero. Perisic-Juventus pista concreta?

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.