Perisic, disponibilità a parlare di rinnovo. Brozovic, Inter vuole chiudere – SI

Proseguono le questioni sui rinnovi dei due croati Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, entrambi in scadenza (attualmente) a giugno 2022. Secondo quanto riporta il giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà per entrambi potrebbero arrivare presto delle novità.

CROATI DA RINNOVARE – Sono due dei giocatori più preziosi di questa Inter e il loro rendimento lo dimostra. Si tratta di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, che in comune hanno anche la scadenza del contratto a giugno 2022. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà per il centrocampista – di cui ha parlato anche Beppe Marotta (vedi articolo) – i nerazzurri vogliono chiudere la questione rinnovo il più presto possibile, aumentando i bonus. Per quanto riguarda invece l’esterno, le cose sono cambiate dopo la partita contro lo Shakhtar Donetsk e la qualificazione agli ottavi di Champions League. La volontà – al momento – è di tornare a parlare di un rinnovo che sembrava ormai sfumato.