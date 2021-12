Perisic, discorso rinnovo rinviato a febbraio: per lui idea Newcastle – CdS

Perisic, il nodo del rinnovo con l’Inter sta nell’ingaggio. Come riportato dal Corriere dello Sport, a febbraio le parti si riaggiorneranno.

IL NODO – Perisic per il momento preferisce non iniziare una vera trattativa per il rinnovo di contratto con l’Inter. Come già ribadito in queste settimane, discorso rinviato a febbraio, quando il mercato di gennaio sarà concluso ed entrambe le parti avranno una situazione più chiara riguardo il futuro. Il croato guadagna quasi 5 milioni a stagione e per il rinnovo chiede una cifra ancora superiore, cioè 6. Solo il Newcastle potrebbe arrivare a quella somma, ma il club inglese di certo non garantisce lo stesso livello di competitività dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport