Perisic, destino segnato: il Bayern Monaco non lo riscatterà – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, il Bayern Monaco non sarebbe intenzionato ad acquistare Ivan Perisic dopo la fine della stagione. L’Inter dovrà trovargli una nuova sistemazione? I dettagli

FUTURO INCERTO – La situazione di Ivan Perisic si era fatta più torbida nelle ultime settimane, dopo che Bayern Monaco e Inter avevano (di comune accordo) fatto decadere il vincolo per il riscatto di entro fine maggio. A quei tempi i bavaresi erano in piena lotta per il titolo e avrebbero voluto lasciare le questioni di mercato in un cassetto a parte. La volontà del club campione di Germania, tuttavia, non sembrava essere in discussione. In discussione c’era soltanto la cifra per il riscatto dell’esterno croato: non più i 20 milioni pattuiti l’estate scorsa, poichè il Bayern sperava di ottenere uno sconto.

E ADESSO? – Secondo il “Corriere dello Sport”, la situazione sarebbe radicalmente cambiata negli ultimi tempi. Perisic ha perso il posto in favore di Kingsley Coman e Serge Gnabry, esterni titolari del Bayern Monaco in questo rush finale di stagione. Il croato ha anche accettato di dimezzarsi lo stipendio (nella rinegoziazione del suo contratto) pur di disputare la Champions League coi bavaresi. Ma la notizia, trapelata nei giorni scorsi, del probabile arrivo di Leroy Sanè dal Manchester City non fa ben sperare l’Inter. Anche per questo, secondo il “Corriere dello Sport”, “il destino del croato appare segnato: i bavaresi, infatti, non sembrano intenzionati a riscattarlo“.

