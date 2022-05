Perisic, dall’Inter offerta da ‘prendere o lasciare’. Juventus pronta – TS

In casa Inter tiene banco la questione relativa al rinnovo di Ivan Perisic. I nerazzurri, secondo Tuttosport, avrebbero avanzato un’offerta da “prendere o lasciare”. La Juventus resta vigile

IN ATTESA – L’Inter continua a lavorare sul rinnovo di Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra, secondo quanto riferisce Tuttosport, avrebbe sottoposto al croato un’offerta per il rinnovo da “prendere o lasciare”: l’Inter, infatti, non andrà oltre al biennale a 4,5 milioni netti proposto al giocatore. Ed i motivi sono due: l’aver acquistato Robin Gosens e la convinzione che, il calciatore, non abbia molte alternative. La Juventus, però, spiega il quotidiano, è pronta a farsi sotto per il croato che verrebbe impiegato come quinto di sinistra al posto di Alex Sandro.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva