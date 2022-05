Perisic, da domani giorni decisivi: l’Inter attende e spera sul rinnovo

Perisic è in scadenza di contratto con l’Inter, che però ha presentato una proposta di rinnovo nella giornata di lunedì (vedi articolo). La società attende, presumibilmente da domani, la risposta del croato.

IL MOMENTO DECISIVO – Per l’Inter questi primi giorni di post-season ruotano attorno a un nome: Ivan Perisic. Da lunedì presentata la nuova offerta per rinnovare il contratto, attorno a cinque milioni netti a stagione più bonus per un biennale, ora sta a lui decidere. E, considerato che l’infortunio subito con la Sampdoria lo terrà fuori dagli impegni con la Croazia (vedi articolo), per Perisic la stagione è finita e può dedicarsi al futuro. Che l’Inter spera e si augura possa essere ancora nerazzurro, ma senza certezze. Già da domani si attendono novità, in giornata si è sparsa la voce di lunedì come ultima data utile (vedi articolo). Quello che è scontato, però, è che da qui a una settimana si capirà dove giocherà Perisic nella prossima stagione: c’è fiducia che sia ancora con l’Inter.