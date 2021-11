Perisic, dalla Croazia: nuova proposta Inter prima di Natale! Tutte le cifre

Perisic sta attraversando un grande momento di forma e l’Inter punta a confermarlo trovando l’accordo per il rinnovo. Le ultime notizie provenienti dalla Croazia aggiungono ulteriori dettagli sulla trattativa.

NUOVA OFFERTA – Ivan Perisic sta disputando una stagione da applausi. Sempre puntuale in fase difensiva, il croato riesce a essere incisivo anche in costruzione e finalizzazione nella squadra di Simone Inzaghi. Il contratto in scadenza nel 2022 è però un problema che l’Inter vorrebbe risolvere il prima possibile, così come quello del suo connazionale Marcelo Brozovic (vedi articolo). Secondo quanto riporta l’emittente croata HRT, il club nerazzurro intende incontrare l’agente del classe ’89 prima delle vacanze di Natale, con l’obiettivo di trovare un accordo. La proposta dell’Inter si aggira tra i 3.5 e i 4 milioni di euro fino al 2024. Se la partenza di Perisic sembrava ormai scontata fino a qualche settimana fa, ora aumentano le possibilità di una sua permanenza a Milano anche nelle prossime stagioni. Il prossimo incontro sarà decisivo per il futuro del numero quattordici.

Fonte: sport.hrt.hr