Perisic convince, Bayern Monaco al bivio: ipotesi riscatto dall’Inter?

Perisic sta convincendo con la maglia del Bayern Monaco. I tedeschi sono impegnati questa sera nella finale di Champions League contro il PSG (vedi articolo), poi si penserà al mercato. Il croato di proprietà dell’Inter si è ritagliato uno spazio importante e potrebbe essere riscattato, come riporta Sky Sport 24.



BIVIO DI MERCATO – Ivan Perisic è atteso tra poco meno di tre ore dall’appuntamento cruciale della stagione: la finale di Champions League. Inevitabile, però, che si parli di calciomercato. Il croato è titolare al Bayern Monaco, con cui l’Inter è in contatto per l’eventuale riscatto. Dopo una grande stagione, è possibile che i bavaresi decidano di trattenere l’esterno. In caso contrario, tornerà a disposizione dei milanesi e verrà valutato, a prescindere dall’allenatore. Per Perisic, intanto, ora c’è la chiamata del trofeo: verso le 19.30 la formazione, dovrebbe partire titolare col PSG.