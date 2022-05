Perisic chiude in bellezza, ma con infortunio: ora gli esami (e rinnovo?) – CdS

Perisic non poteva che chiudere la stagione da protagonista con un altro gol. Unica nota positiva l’infortunio subito al polpaccio: nei prossimi giorni gli esami strumentali e, soprattutto, l’incontro per discutere del rinnovo di contratto.

ESAMI E INCONTRO – Ivan Perisic ha messo lo zampino anche nell’ultima sfida stagionale che significa vittoria 3-0 per l’Inter a San Siro contro la Sampdoria. L’esterno croato, con un contratto in scadenza, ha segnato ma si è anche infortunato. La prima diagnosi parla di distrazione al gemello mediale della gamba destra. Nei prossimi giorni il calciatore effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Se confermato, Perisic potrebbe sorridere perché l’impressione avuta ha fatto pensare al peggio, come la rottura del tendine d’Achille. Oltre gli esami, atteso anche l’incontro con la dirigenza per il rinnovo di contratto. Ieri in tribuna c’era il suo avvocato. L’Inter dal canto suo ha offerto un rinnovo a 4,5 milioni più bonus, difficile alzi la posta.

Fonte: Tuttosport – F.M.

