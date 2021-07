Perisic, cambia la procura? Agente Berrettini interessato – Sky

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, potrebbe cambiare la procura di Ivan Perisic. O meglio, solo una parte. Infatti l’agente del tennista Matteo Berrettini vorrebbe entrare anche nel mondo del calcio partendo proprio dal croato.

DAL TENNIS AL CALCIO – Potrebbe cambiare parte della procura di Ivan Perisic. Una notizia interessante, dal momento che il croato è all’ultimo anno di contratto con l’Inter e che bisognerà decidere se optare per una cessione in questa sessione di calciomercato, o provare a prolungare. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, che ha confermato come l’agente del tennista italiano Matteo Berrettini – che oggi ha conquistato i quarti di finale di Wimbledon – sia interessato a entrare anche nel mondo del calcio. E Perisic è proprio il giocatore di cui potrebbe interessargli la procura.