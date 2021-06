Perisic in bilico, l’Inter rivoluziona le sue fasce: Emerson al quadrato – Sky

Perisic può andare via. Emerson a destra, Emerson a sinistra. L’Inter è pronta a rinnovare le fasce in caso di sacrificio di Hakimi sul mercato. Come riportato da Fabrizio Romano – giornalista di ‘Sky Sport’ -, la priorità nerazzurra per il momento è mancina

NUOVI ESTERNI – L’Inter lavora su un esterno. Anzi, due. Dipende da Achraf Hakimi, che è l’oggetto del desiderio del Chelsea ma soprattutto del Paris Saint-Germain. Ballano sempre 20 milioni tra la valutazione fatta dal PSG e quella dell’Inter, che sotto gli 80 milioni non vende Hakimi. Da vedere come evolverà questa situazione in uscita. Nel frattempo l’Inter si sta muovendo per arrivare a Emerson Palmieri che, lasciando il Chelsea, finalmente troverebbe spazio a sinistra. In uscita Ashley Young e Aleksandar Kolarov, entrambi in scadenza di contratto. Da capire la posizione di Ivan Perisic, che potrebbe seguire i due partenti annunciati. Rivoluzione mancina in casa nerazzurra, per questo la priorità dell’Inter si chiama Emerson Palmieri, che prenderebbe il posto di Perisic. Ma con l’uscita di Hakimi bisognerà intervenire anche a destra. Il primo nome sulla lista resta Emerson Royal, valutato 25 milioni dal Barcellona, che lo ha appena ri-annunciato (vedi comunicato).