Perisic, Bayern Monaco sempre in pressing: Inter rigida su richieste

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Bayern Monaco

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo tedesco BILD, il Bayern Monaco resta sempre alla ricerca di Ivan Perisic. Gli ostacoli restano sempre però le cifre dell’operazione, sia per quanto riguarda l’ingaggio che per quanto concerne il cartellino del giocatore.

OPERAZIONE DIFFICILE – Non molla la presa il Bayern Monaco su Ivan Perisic, giocatore richiesto espressamente dal tecnico Hans-Dieter Flick. Il croato, in prestito in Germania la scorsa stagione, è stato un elemento utilissimo per la cavalcata della squadra alla vittoria della Champions League. Il club bavarese resta però sempre perplesso dalle cifre dell’eventuale operazione. Prima di tutto l’ingaggio, con i circa 11 milioni (lordi) percepiti dall’ala croata all’Inter. In secondo luogo le richieste proprio dei nerazzurri, che restano rigidi sulla loro posizione: 15 milioni di euro.

Fonte – BILD