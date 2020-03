Perisic-Bayern Monaco, rebus riscatto. L’Inter tratta per un motivo – CdS

Ivan Perisic al Bayern Monaco è diventato un rebus, e all’Inter non avranno fatto piacere le parole del dirigente Rummenigge (QUI le sue dichiarazini) in merito agli acquisti e l’emergenza Coronavirus. Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

REBUS – Ivan Perisic riscattato dal Bayern Monaco? Operazione in stand-by, anche questa è una causa dell’emergenza Coronavirus (Covid-19). Per l’Inter, come riportato dal quotidiano romano, ballano 20 milioni, e la dirigenza nerazzurra potrebbe trattare con il club tedesco concedendo un minimo di sconto in modo tale da liberarsi di un ingaggio di ben 4,6 milioni a stagione.

Fonte: Corriere dello Sport.