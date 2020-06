Perisic, Bayern Monaco indeciso su riscatto: prolugato prestito dall’Inter?

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco sarebbe ancora indeciso sulla possibilità di riscattare Ivan Perisic dall’Inter. Il nodo principale è quello dell’ingaggio, giudicato troppo alto soprattutto in virtù del fatto che il croato è considerato una seconda scelta.

RISCATTO IN BILICO – L’ingaggio di Ivan Perisic fa tentennare il Bayern Monaco riguardo alla decisione sul suo riscatto dall’Inter. L’ala croata non è infatti la prima scelta per quanto riguarda la formazione di Hans-Dieter Flick e uno stipendio come il suo è giudicato eccessivo dalla dirigenza della squadra bavarese, visto anche il ruolo. A questo si deve anche aggiungere la cifra pattuita per il riscatto, ovvero attorno ai 15 milioni di euro. Cifre importanti soprattutto in questo periodo di crisi dovuto al Coronavirus, tanto che i bavaresi sarebbero tentati a non esercitare la clausola e a lasciar tornare il giocatore a Milano. In ogni caso il prestito potrebbe essere prolungato tra le due società fino ad agosto, quando il Bayern si giocherà la Champions League.

