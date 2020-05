Perisic-Bayern Monaco, con il mancato riscatto sarà attaccante dell’Inter? – CdS

Ivan Perisic non è stato ancora riscattato dal Bayern Monaco che prende tempo e oggi scenderà in campo per la ripresa della Bundesliga (iniziata nella giornata di ieri). In caso di mancato riscatto il croato tornerà all’Inter nel ruolo di attaccante?

NODO PERISIC – Il Bayern Monaco non ha esercitato nei tempi previsti il diritto di riscatto (fissato a 20 milioni) nei confronti dell’Inter per quanto riguarda l’acquisto di Ivan Perisic, ma la Bundesliga entra adesso nel vivo (ieri la ripresa del campionato) e quindi potrebbe rimandare tutto in comune accordo con la società nerazzurra. L’Inter dal canto suo deve comunque preparare il mercato in vista della prossima stagione, e mettere subito a disposizione di Antonio Conte ben quattro punte di livello considerando l’addio certo di Alexis Sanchez: almeno una di queste a parametro zero e sarà Dries Mertens, (anche Edinson Cavani in lista). Attenzione anche a Timo Werner del Lipsia, ieri in campo 90 minuti con la squadra tedesca, che piace molto al Liverpool. Se il Bayern Monaco non dovesse esercitato il diritto di riscatto potrebbe tornare all’Inter, ma come attaccante e non come esterno sinistro.

Fonte: Corriere dello Sport.