Perisic, Bayern Monaco chiede tempo all’Inter. L’idea dei bavaresi – Bild

Ancora non è arrivata una decisione definitiva da parte del Bayern Monaco per Ivan Perisic, esterno offensivo in prestito con diritto di riscatto dall’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco avrebbe chiesto all’Inter una proroga prima di prendere una decisione su Ivan Perisic. Il termine per esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro è scaduto la scorsa settimana. Ora Bayern Monaco vorrebbe negoziare un prezzo inferiore. L’allenatore del club tedesco, Hansi Flick, vorrebbe trattenere il croato considerandolo una riserva affidabile, indipendentemente dall’arrivo di Leroy Sané dal Manchester City.