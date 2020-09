Perisic-Bayern Monaco ancora possibile? Uno sponsor importante per lui

Ivan Perisic Bayern Monaco

Perisic è tornato cinque giorni fa all’Inter per fine prestito, ma potrebbe giocare ancora nel Bayern Monaco. Il croato, secondo quanto riporta tz dalla Germania, ha un grosso estimatore nella formazione bavarese e questo potrà accelerare la trattativa.

TOCCATA E FUGA? – Ivan Perisic stasera tornerà a giocare in Portogallo-Croazia, partita della Lega A di UEFA Nations League (ore 20.45). A breve le formazioni ufficiali, ma per lui sarà la prima partita dopo il rientro all’Inter. Due settimane fa ha chiuso la stagione 2019-2020 proprio in Portogallo, a Lisbona, vincendo la Champions League col Bayern Monaco. Negli scorsi giorni si è parlato di un’offerta dei tedeschi per ingaggiarlo a titolo definitivo (vedi articolo), con ancora qualche milione di distanza. Secondo tz, a differenza di Philippe Coutinho e Alvaro Odriozola, su Perisic il Bayern Monaco non ha ancora mollato la presa. Il fatto che il club non ne abbia ufficializzato l’addio, rispetto agli altri due prestiti conclusi, è un segnale di possibile trattativa in corso. Hansi Flick, l’allenatore della formazione tedesca, è un estimatore del croato e vorrebbe averlo ancora in rosa. Oltre alla differenza sulla valutazione del cartellino c’è da definire l’ingaggio: con un trasferimento a titolo definitivo dovrebbe essere pagato per intero. C’è però ottimismo: Perisic in breve tempo potrebbe essere di nuovo del Bayern Monaco.

Fonte: tz.de