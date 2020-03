Perisic-Bayern: chiesto sconto all’Inter, una contropartita sul tavolo? – SM

Condividi questo articolo

Il Bayern Monaco vorrebbe chiedere uno sconto all’Inter per il riscatto di Ivan Perisic. I nerazzurri potrebbero chiedere Tolisso come contropartita

Secondo “Sport Mediaset” Ivan Perisic ha convinto il Bayern Monaco a confermarlo per la prossima stagione. L’esterno croato, attualmente in prestito dall’Inter, potrebbe diventare definitivamente di proprietà del club bavarese dietro pagamento dei 20 milioni di euro stabiliti in estate, ma il Bayern vorrebbe trattare uno sconto con l’Inter. Marotta sarebbe disposto a discuterne proponendo uno scambio con Tolisso, già cercato dall’Inter in passato, per poter dare ad Antonio Conte un rinforzo importante a centrocampo.