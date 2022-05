Perisic al bivio: Inter o Tottenham, la cifra offerta da Conte – SI

Perisic all’Inter o al Tottenham? Sembrano ormai queste le due strade per il croato in vista della prossima stagione. Durante Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista Longari indica l’offerta presentata da Conte.

LA PROPOSTA – Ivan Perisic deve decidere se rinnovare con l’Inter o trasferirsi a parametro zero al Tottenham. La squadra allenata da Antonio Conte oggi ha presentato la sua proposta al croato: sei milioni a stagione, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, ossia quello che aveva chiesto ai nerazzurri per prolungare il suo contratto. Una risposta è attesa fra lunedì e martedì, ma per Perisic le porte della Premier League possono aprirsi subito.