Perisic, accordo tra Inter e Bayern Monaco: riscatto piÃ¹ vicino? – CdS

Perisic, accordo tra Inter e Bayern Monaco: riscatto più vicino? – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter avrebbe già un accordo con il Bayern Monaco riguardo il futuro di Ivan Perisic. I due club ne riparleranno presto.

ACCORDO – Ivan Perisic non riscattato dal Bayern Monaco? Vero in parte. Il club tedesco non ha ancora esercitato il diritto di riscatto (scaduto questo mese) a causa dell’emergenza sanitaria, ma secondo quanto riportato dal quotidiano romano avrebbe già un accordo con l’Inter riguardo il futuro del croato. I due club si risentiranno più avanti per definire la sua posizione. Perisic, a differenza di Mauro Icardi, non ha intenzione di tornare a giocare in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport.