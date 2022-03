Perinetti: «Dybala-Inter non da scartare, specialmente in un caso»

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo con un passato in Serie A, ha parlato ai microfoni di JuventusNews24.com della possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia dell’Inter.

POSSIBILITÀ DI MERCATO – Dybala in nerazzurro? Per Giorgio Perinetti non è da escludere: «La possibilità Inter è concreta a dispetto delle voci. Non è un’opzione da scartare, specialmente se i nerazzurri dovessero cedere Lautaro Martinez e realizzare un’importante plusvalenza, puntando poi sull’usato sicuro».

SCONTRO DIRETTO – Oltre che della situazione Dybala, Perinetti ha parlato anche di Juventus-Inter: «Le riprese dopo la sosta regalano sempre sorprese. Tra le due squadre credo che i nerazzurri abbiano di più da perdere, con una sconfitta l’ipotesi scudetto diventerebbe sempre più irrealizzabile».

Fonte – JuventusNews24.com