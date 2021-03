Perin lascia il Genoa? Tre squadre su di lui, l’Inter lo inserisce fra i richiesti

Perin è in prestito al Genoa dalla Juventus. Il portiere a fine stagione tornerà in bianconero, ma essendo chiuso da Szczesny difficilmente rimarrà a Torino. Secondo l’emittente genovese Primocanale c’è anche l’Inter fra le squadre che lo vogliono.

CORSA APERTA – Mattia Perin da gennaio 2020 è al Genoa, ma la Juventus ha mantenuto la proprietà del cartellino. Il portiere di Latina è in prestito ai rossoblù, sino al termine di questa stagione. Poi dovrà valutare dove andare a giocare, e non mancano le proposte. A Torino difficile rimanga: Wojciech Szczesny è il titolare indiscusso, tanto che Gianluigi Buffon pare stia cercando un’altra squadra. Più facile che il vice del polacco, in caso di nuovo acquisto, possa essere Emil Audero della Sampdoria, stando a Primocanale, che poi fa tre opzioni per Perin: Atalanta, Inter e Udinese. Per quanto riguarda i nerazzurri si parla già di una richiesta specifica, senza però precisare se per sostituire Samir Handanovic o se fargli da dodicesimo. Sull’Udinese invece rimpiazzerebbe Juan Musso, che ha la Roma come destinazione favorita. L’Atalanta offrirebbe Marco Sportiello come parziale contropartita (alla Juventus) per arrivare a Perin.

Fonte: Primocanale.it – Giovanni Porcella