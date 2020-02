Pericolo Barcellona, l’Inter deve procedere al rinnovo di Lautaro Martinez – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea la necessità dell’Inter di procedere al rinnovo di Lautaro Martinez. Il Barcellona è un problema latente.

INTERESSE NOTO – Le parole di Abidal confermano l’interesse del Barcellona su Lautaro Martinez. Nella sostanza, comunque, non c’è nulla di nuovo. L’interesse per il “Toro” è noto da tempo. E l’Inter stessa ne è perfettamente consapevole. Certo è che nessuno rappresentante del club blaugrana, finora, si era mai espresso in questi termini. E in viale della Liberazione non possono sentirsi del tutto al riparo, visto che nel contratto dell’attaccante è stata inserita una clausola di uscita da 111 milioni di euro, valida dal 1° al 15 luglio. Significa che il Barcellona, al pari di una qualsiasi altra squadra straniera, con il sì di Lautaro, può mettere sul tavolo la cifra richiesta, nella finestra consentita, e si porterà via il giocatore, senza che Marotta e Ausilio abbiano la facoltà di opporsi.

RINNOVO NECESSARIO – Il pericolo, però, può essere scansato rinnovando il contratto all’attaccante argentino, eliminando la clausola o alzando- la ad un livello da rendere impossibile o quasi l’assalto di altre squadre. Negli ultimi mesi, l’Inter non ha mai negato la necessità di muoversi in questo senso, per blindare ma anche per rendere il “Toro”, nel frattempo letteralmente esploso, un pilastro per il futuro. Allo stesso modo dal club hanno sempre aggiunto pure di non avere fretta e che tutto verrà fatto a tempo debito. Beh, adesso che il mercato di gennaio si è chiuso, con Marotta e Ausilio più liberi da impegni, potrebbe essere il momento giusto per approfondire il discorso con i rappresentanti di Lautaro. Anche perché, se qualcuno lo chiedesse a Conte, la sua risposta sarebbe facilmente prevedibile: «Chi ha tempo, non aspetti tempo».