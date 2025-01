Perez e Silvetti acquisti di prospettiva, la strategia dell’Inter e l’Under-23 – CdS

L’Inter continua a puntare sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo, in linea con le indicazioni dei vertici societari di Oaktree. Tomas Perez e Mateo Silvetti – così come anticipato ieri anche dalla nostra redazione -, saranno i prossimi due acquisti di prospettiva. Il Corriere dello Sport oggi in edicola definisce la strategia dell’Inter riguardo i due talenti argentini con l’Under-23 sullo sfondo.

DUE ACQUISTI – L’Inter continua a puntare sui giovani talenti per costruire un futuro solido e competitivo, in linea con le indicazioni dei vertici societari di Oaktree. Nei radar nerazzurri sono finiti due promettenti calciatori argentini: Tomas Perez, centrocampista classe 2005, e Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006. Entrambi militano nel Newell’s Old Boys e rappresentano prospetti di grande interesse per il club milanese, che sta intensificando i contatti per chiudere l’operazione. In questi giorni, a Milano è presente Ignacio Astore, presidente del Newell’s Old Boys, a testimonianza della serietà delle trattative. Le parti si stanno confrontando per definire i dettagli dell’operazione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Subito o in prestito? La strategia dell’Inter e l’Under-23

INVESTIMENTO – Tra le ipotesi sul tavolo c’è la possibilità di lasciare i giovani talenti in Argentina per altri sei mesi, garantendo loro continuità e crescita nel campionato locale, oppure di chiudere subito l’operazione per poi girarli in prestito a una squadra italiana. La strategia dell’Inter è chiara: assicurarsi i migliori talenti internazionali per aggregarli al progetto dell’Inter Under-23, che sarà operativo entro l’estate. Perez e Silvetti, se l’operazione dovesse andare in porto, potrebbero diventare pilastri di questa nuova iniziativa, pensata per creare un ponte diretto tra il settore giovanile e la prima squadra. L’attenzione dell’Inter verso i giovani sudamericani non è una novità. Già lo scorso dicembre, il vice direttore sportivo Dario Baccin era volato in Sud America per osservare da vicino alcuni prospetti interessanti. Una politica che ha già portato risultati concreti, come l’acquisto del classe 2003 Tomas Palacios.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia