Perez-Inter, è fatta! Chiuso l’accordo col Newell’s Old Boys: le cifre

L’Inter è pronta ad accogliere un nuovo giovanissimo. Si tratta di Tomas Perez, per il quale la dirigenza nerazzurra ha concluso l’affare col Newell’s Old Boys. Ecco le cifre e i dettagli dell’operazione.

CHIUSURA – Il primo colpo della sessione invernale di mercato si può dire concluso per l’Inter. Tomas Perez, giovane promessa argentina messa nel mirino da Piero Ausilio nelle scorse settimane, sta per diventare un nuovo calciatore nerazzurro. La trattativa col Newell’s Old Boys, che detiene il cartellino dell’attaccante, procede a gonfie vele. Tanto che, stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, il presidente del club argentino quest’oggi si trovava a Milano proprio per delineare i dettagli di persona. Adesso c’è anche la fumata bianca per l’arrivo all’Inter di Perez.

Perez in arrivo all’Inter: c’è l’accordo col Newell’s Old Boys!

LE CIFRE – Tomas Perez è ormai da considerarsi un nuovo giocatore dell’Inter. A confermare la chiusura dell’affare è Germán García Grova, giornalista del portale argentino TyCSports. Il Newell’s Old Boys ha, infatti, accettato l’offerta della dirigenza interista, decidendo di lasciar partire il calciatore per 3 milioni di euro. Ancora bloccata, invece, la trattativa legata a Mateo Silvetti, l’altro classe 2006 individuato insieme a Perez. Si attende ora l’ufficialità dell’acquisto e ulteriori novità sull’impiego che l’Inter deciderà di farne.