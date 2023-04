Pereyra torna di moda per l’Inter: interesse in un caso – TS

Si pensa già al mercato in vista della prossima stagione, specialmente dopo l’allontanamento del quarto posto in classifica che vale la prossima Champions League. Secondo Tuttosport, è tornato di moda il nome di Roberto Pereyra, che soddisferebbe i requisiti di un mercato a costo zero.

RITORNO DI FIAMMA – Dopo l’interessamento degli scorsi mesi, l’Inter apre nuovamente alla possibilità di mettere sotto contratto Roberto Pereyra a parametro zero. I discorsi sul giocatore sono tornati alla ribalta durante i colloqui per il rinnovo di Stefan de Vrij, dal momento che entrambi i giocatori sono assistiti da Federico Pastorello. Il centrocampista argentino dell’Udinese farebbe parte di una strategia di mercato a costo zero, che si intensificherà nella prossima finestra di mercato soprattutto se non dovesse arrivare la partecipazione alla prossima UEFA Champions League.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino