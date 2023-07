Pereyra, l’idea dell’Inter per completare il centrocampo! – SM

L’Inter potrebbe essere alla ricerca di un altro innesto a centrocampo. Al vaglio della dirigenza nerazzurra c’è il profilo di Pereyra. SportMediaset informa sulla situazione dello svincolato dell’Udinese.

POLE POSITION – Continua il mercato dell’Inter che, dopo l’addio di Marcelo Brozovic e il colpo Davide Frattesi, sarebbe alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Come fa sapere Marco Barzaghi, nel corso dell’edizione odierna di Sportmediaset, Roberto Pereyra è uno dei nomi più caldi. Così ha parlato il giornalista nel servizio dedicato ai nerazzurri: «La nuova Inter di Simone Inzaghi si sta delineando, in attesa del raduno di settimana prossima in cui potrebbe presenziare anche Roberto Pereyra. Il centrocampista è svincolato dall’Udinese e in pole position per completare il centrocampo interista».

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi