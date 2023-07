Pereyra, per l’Inter è pista alternativa! Affondo solo in un caso – Sky

Pereyra è uno dei calciatori monitorati dall’Inter come possibile rinforzo per il centrocampo. Secondo Sky Sport però la pista che porta all’argentino al momento non scalda: affondo solo in un caso

INTERESSE – L’Inter, dopo l’arrivo di Frattesi, è alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto dopo gli addii di Brozovic e Gagliardini. Fra i nomi sondati dal club nerazzurro c’è quello di Pereyra, nella scorsa stagione all’Udinese e ora svincolato. Secondo quanto riportato da Sky Sport però la pista che porta all’argentino, almeno al momento, non è la preferita: si tratta di un’alternativa che verrà battuta solo in caso in cui la squadra nerazzurra voglia rinforzare numericamente il reparto senza sborsare una cifra importante.