Peres (Pres. Santos): “Inter mi ha chiesto un giocatore. Gabigol…”

Intervistato in esclusiva da calciomercato.com, José Carlos Peres – Presidente del Santos – ha parlato di intrecci e retroscena di mercato con l’Inter, che includono giocatori come Soltedo e Gabigol.

PROPOSTA SCADUTA – Il calciomercato, si sa, è fatto anche e soprattutto di intrecci e retroscena. E proprio di questo ha parlato José Carlos Peres, Presidente del Santos, riguardo a un giocatore chiesto dall’Inter: «Soltedo me lo ha chiesto l’Inter, ma Ausilio si è fermato davanti alla mia richiesta di 35 milioni di euro. Parliamo di un giocatore dalle doti sensazionali che decide le partite, ha tantissime richieste. Nonostante la delusione per Gabigol, volevo dare ai nerazzurri una corsia preferenziale e ci saremmo potuti sedere a trattare se fosse arrivata una controproposta da 20-25 milioni di euro. Nessuno si è più fatto sentire».

DELUSIONE – Per Peres, una grande delusione di mercato è la storia di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, che si è ufficialmente accasato al Flamengo: «Gabigol lo abbiamo preso in fondo al pozzo, dopo aver fatto solo panchina all’Inter e dopo il prestito al Benfica. Lo abbiamo rimesso in sesto e fatto sentire a casa sua, lui ha giocato tanto e ha fatto gol a grappoli. Aveva voglia di restare qui, io ho chiamato i nerazzurri e ho offerto Lucas Verissimo più 4 milioni di euro. Loro hanno però preferito darlo al Flamengo per 20 milioni pagati a rate. Un peccato».

Fonte: calciomercato.com – Yuri Micheli