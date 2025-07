Perché l’agente di Leoni alla sede dell’Inter? Blitz dovuto a 3 cose – CdS

L’Inter continua a monitorare anche Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Il suo agente ieri è stato in sede. Il Corriere dello Sport riassume il blitz del procuratore, individuando tre motivi.

VISITA IN SEDE – Nella giornata di ieri, Viale della Liberazione, sede dell’Inter ha visto un po’ di via vai tra la presentazione del nuovo sponsor (vedi comunicato) e la visita dell’agente di Giovanni Leoni, obiettivo per la difesa dell’Inter. L’incontro con Crnjar è servito all’Inter in particolare per tre motivi: ribadire l’interesse nerazzurro, tenere salda la presa ed essere aggiornati di qualsiasi evoluzione, in modo poi da poter agire di conseguenza. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si fa riferimento ovviamente alla concorrenza. Oltre all’Inter e alle due italiane Milan e Juventus, anche il Liverpool in Premier League ha messo gli occhi sul centrale del Parma.

All’Inter serve un tesoretto per acquistare Leoni dal Parma

TESORETTO – La situazione relativa a Leoni non è comunque cambiata. La volontà del Parma è quella di resistere e di tenere il ragazzo per un altro anno, in maniera tale da rivenderlo ad una cifra ancora più importante. Oggi ci vorrebbero almeno 35 milioni di euro per strapparlo al nuovo tecnico Cuesta. Con i 40 stanziati per Lookman, scrive il Corriere dello Sport, la Beneamata non ha disposizione quella cifra, ma potrebbe raccogliere un tesoretto adeguato attraverso la cessione degli esuberi e poi tentare l’affondo.

