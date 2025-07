Percassi prende tempo: «Vuole andare via, valuteremo l’offerta dell’Inter»

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Honest Ahanor, l’amministratore delegato dell’Atalanta Antonio Percassi ha affrontato diversi temi di mercato, concentrandosi in particolare sul futuro di Lookman che vuole solo l’Inter.

CONFERME – L’Inter ha presentato all’Atalanta un’offerta da 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus, cifra importante che testimonia quanto Ademola Lookman sia un obiettivo prioritario per la nuova Inter di Cristian Chivu. Percassi, interpellato sul tema, ha però voluto chiarire la posizione del club: «Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non sto svelando un segreto. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui. E per Ademola, nonostante tanti i interessamenti, non c’era stato nulla di concreto. Fino a ieri quando è arrivata offerta Inter che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti. Ho visto Marotta in lega con cui ho grande rapporto e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta. Però i tempi e valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta. Retegui non era nei nostri piani di farlo uscire perché è arrivato da poco. L’offerta per Lookman ripeto è solo da ieri».

Lookman vuole solo l’Inter e Percassi non nega

GIORNI DECISIVI – Le parole dell’amministratore delegato confermano dunque il desiderio di Lookman di approdare all’Inter, ma al tempo stesso sottolineano come il club bergamasco non intenda lasciarsi dettare i tempi della trattativa. L’Atalanta è infatti abituata a pianificare con attenzione le proprie operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, e la cessione di un giocatore cardine come il nigeriano dovrà avvenire alle condizioni ritenute adeguate dalla società. Nei prossimi giorni, quindi, si attendono nuovi sviluppi: l’Inter ha già fatto sapere che non andrà oltre i 45 milioni complessivi, mentre l’Atalanta continuerà a valutare il da farsi.