Per Young decisivo un bonus preciso, si cerca di averlo già a Lecce – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per convincere il Manchester United l’Inter ha inserito un ultimo bonus su Ashley Young.

BONUS DECISIVO – Ieri pomeriggio l’Inter ha chiuso l’arrivo di Ashley Young, l’esterno inglese dello United che da tempo si era promesso a Conte. Al club di Manchester 1,5 milioni di euro per il cartellino del trentaquattrenne più un altro bonus da 500.000 euro che scatterà se i nerazzurri vinceranno lo scudetto.

GIA’ A LECCE? – Il calciatore arriverà stamani a Milano e sosterrà le visite mediche, all’Humanitas e al Coni, poi sarà corsa contro il tempo per avere il transfert e poterlo portare a Lecce. Dipenderà dalla FA inglese: i tempi sono stretti e deve arrivare in Lega entro domani alle 15. Altrimenti appuntamento rimandato alla sfida contro il Cagliari. Young sarà utilizzato sia sulla destra sia sulla sinistra, ma è chiaro che sull’out mancino ci sarà più bisogno perché, in attesa che sia definito (o che sfumi) l’affare Spinazzola-Politano (l’alternativa al romanista è Moses del Chelsea, ora in prestito al Fenerbahçe), lì c’è solo Biraghi.