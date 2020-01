Per Vidal serve pazienza, l’Inter lo vuole per...

Per Vidal serve pazienza, l’Inter lo vuole per la svolta in mezzo – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che Vidal ha sempre in testa l’Inter e la trattativa è più aperta di quello che sembra. Serve pazienza.

INNESTI IN MEZZO – L’Inter progetta un nuovo centrocampo. I vari Brozovic Barella e Sensi sono ritenuti pedine fondamentali per il presente e per il futuro, ma si avverte comunque l’esigenza di alzare il livello del reparto. E, infatti, sono tre i fronti aperti più importanti. E nessuno ne esclude un altro. Vidal, tanto per cominciare, sarebbe l’innesto pesante di gennaio per contendere lo scudetto alla Juventus fino al termine del campionato.

MURO APPARENTE – Il cileno come noto è il rinforzo indicato da Conte e l’Inter vuole accontentare il suo allenatore. Ma c’è da vincere la resistenza del Barcellona, che, almeno a parole, fa muro. In realtà ha la necessità di vendere per sistemare il bilancio e, infatti, se avesse la certezza di incassare almeno una ventina milioni, anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto, lascerebbe andare il centrocampista. Tanto più che ha già individuato il suo sostituto, Dani Olmo della Dinamo Zagabria. Marotta e Ausilio, al momento, sono fermi a una valutazione di 12-13 milioni e preferirebbero un semplice diritto di riscatto. Sono consapevoli, però, della necessità di un rilancio, ma i tempi non sono ancora maturi.

SERVE PAZIENZA – Ieri, il Barca ha giocato con l’Espanyol, e Vidal ha pure segnato. Poi la prossima settima ci sarà la Supercoppa spagnola in Arabia. Insomma, l’eventuale svolta arriverà solo dopo il match con l’Atalanta, ultima giornata del girone di andata. Nel frattempo, meglio che il cileno prosegua nella sua opera di logoramento. Anche se il club catalano ha messo nel mirino soprattutto il suo procuratore Felicevich. Vidal, infatti, è ancora troppo importante per andare allo scontro frontale.