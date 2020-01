Per Vidal c’è ancora distanza tra Inter e Barcellona, sta a lui forzare – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che Inter e Barcellona sono ancora distanti su Vidal per prezzo e formula. Serve sia lui a dare la svolta.

DISTANZA FISSA – L’Inter, al momento, è in fase di attesa ed ha già messo in preventivo di dover affrontare Napoli e Atalanta senza innesti in rosa. Ha in mano il sì di Vidal e ha pure fatto sapere al Barcellona la sua proposta, ovvero un prestito con riscatto fissato a 13 milioni, che solo formalmente sarebbe opzionale ma che sarebbe di fatto già obbligato. Dalla Catalogna, finora, non sono arrivate aperture. Da un lato il cileno è ritenuto un elemento fondamentale nella rosa. Dall’altro, la sua valutazione è superiore ai 20 milioni di euro – anche perché poi il club blaugrana dovrebbe andare a prendere un sostituto e nelle ultime ore è circolato il nome di Olmo – e l’unica concessione è stata fatta per un prestito con obbligo di riscatto da mettere però subito per iscritto.

MOSSE DEL GIOCATORE – Tocca a Vidal, insomma, mettere il carico per vincere il braccio di ferro. La causa per i diritti d’immagine è stata interpretata da tutti come un primo passo per ottenere il via libera a raggiungere Conte. Evidentemente, ne servono altri. Ai quali contribuirà anche l’agente del giocatore, vale a dire quel Felicevich con cui l’Inter è in costante contatto e che ha già promesso a Marotta e Ausilio di fare di tutto per portare il suo assistito a Milano.