Per Vecino una nuova pretendente, se parte probabile...

Per Vecino una nuova pretendente, se parte probabile altro innesto – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” scrive che ora sono tre le squadre estere ad essere interessate a Vecino. L’Inter valuta la situazione.

CESSIONE E ACQUISTO – Le manovre dell’Inter a centrocampo potrebbero non finire con Eriksen. Su Vecino, oltre a Siviglia e Tottenham, la novità delle ultime ore è l’interesse del Manchester United. Con l’uruguaiano via, possibile una soluzione last minute a centrocampo: complicato pensare ancora a Vidal, però.