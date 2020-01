Per Vecino si aspetta l’offerta giusta, Kucko sostituto...

Per Vecino si aspetta l’offerta giusta, Kucko sostituto non scalda – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione di Vecino. Sarà ceduto, ma serve l’offerta giusta. Poi un sostituto: Kucka è un’idea.

ATTESA DELL’OFFERTA – Resta in bilico il solito Vecino e non perché ci siano dei dubbi: l’Inter lo vuole vendere e lui vuole andare via. Occorre, però, l’offerta giusta e, finora, né West Ham né Everton hanno soddisfatto le richieste. Con altri 4 giorni a disposizione, però, tutto può ancora succedere. E, nel frattempo, Conte, assieme a Marotta ed Ausilio, completerà le sue riflessioni.

SOSTITUTO – Il club nerazzurro intende lasciar andare Vecino solo a titolo definitivo e pretende almeno 20 milioni di euro, cifra a cui nessuno è ancora arrivato. Una volta salutato l’uruguayano, allora ci sarà spazio per una new-entry, che dovrà avere caratteristiche simili. Già ma chi? Ovvio che Conte pensi ancora a Vidal, ma la situazione non è cambiata: il Barcellona lo vuole tenere. Ieri è tornato a rimbalzare il nome di Kucka, ma senza troppa convinzione. E dall’Inter nessuna conferma. Più facile che il mirino sia puntato sull’estero, con ogni probabilità su un elemento in rotta con l’allenatore o il club.