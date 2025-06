Per un Taremi che va, c’è un Hojlund che viene: spunta un’idea – CdS

L’Inter non pensa solo a Bonny ma anche a Rasmus Hojlund, che però sarà un’operazione semplice. Per arrivare al danese, i nerazzurri dovranno prima cedere Mehdi Taremi. Oggi l’iraniano è bloccato in Patria dopo l’escalation scoppiata in Medio Oriente.

LA PISTA DANESE – In attacco l’Inter ha due obiettivi: uno è Bonny e l’altro Hojlund. Ma se per il francese la strada sembra più semplice e raggiungibile, per quanto riguarda il danese bisogna passare da alcuni step. Vero che l’attaccante ex Atalanta gradirebbe ritornare in Serie A, ma c’è l’ostacolo Manchester United da superare. I Red Devils non hanno ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, in quanto auspicano ad un trasferimento a titolo definitivo del ragazzo. Due estati fa, d’altronde, il Manchester spese 70 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta e oggi non lo cede per 40-45 milioni di euro. Insomma c’è da lavorarci su.

Taremi libera Hojlund? Sondaggi dalla Turchia

IDEA TURCA – Ma per arrivare a Hojlund l’Inter dovrà anche cedere Taremi. L’iraniano, bloccato in Patria, in caso di offerta lascerà il club meneghino. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, qualcosa si sta muovendo. In particolare in Turchia, con richiesta di informazioni da parte del Besiktas, che, con ogni probabilità, dovrà trovare un sostituto per Immobile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno