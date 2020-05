Per Tonali l’Inter pensa a un’operazione stile Barella, i dettagli – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter per arrivare a Tonali punta a un’operazione stile Barella. Il giocatore gradisce l’idea.

PAGAMENTO DILUITO – Avanti tutta su Tonali. Troppo presto per dire che Ausilio e Marotta hanno già prenotato il talento del Brescia. Ma i giusti margini potrebbero esserci. Si lavora sulla base di una manovra in stile Barella. Un prestito con obbligo di riscatto, con bonus legati alle presenze. Un pagamento diluito negli anni per ammorbidire una valutazione che arriva ai 50 milioni cash.

INTER IN VANTAGGIO – La struttura base della trattativa è piuttosto elaborata. Cellino la scorsa estate è riuscito a tenere in organico Tonali malgrado venisse considerato l’astro nascente del centrocampo italiano già in Serie B. Un anno di maturazione completa, come accaduto a Barella a Cagliari, può solo avergli fatto bene. Tanto che oltre all’Inter ci sono anche Juventus e Roma. I nerazzurri hanno il forte gradimento del giocatore. E Cellino lascerà proprio a lui l’ultima parola, senza forzature sulla prossima destinazione. Ovviamente di fronte a offerte comparabili. Il progetto Conte sembra convincere Tonali. Il giocatore sceglierà ovviamente con calma, ma l’impronta dell’Inter in mezzo al campo, dove si trovano Sensi e Barella, sembra delineata. Giovani, di qualità e italiani.