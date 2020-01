Per Tonali altra sfida Inter-Juventus, Cellino punta all’asta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per Tonali. Cellino aspetta l’asta per giugno, con offerte anche dall’estero.

NUOVA SFIDA – Un duemila tira l’altro. Preso Dejan Kulusevski dall’Atalanta, la Juventus non molla l’altra rivelazione della serie A, quel Sandro Tonali coetaneo dello svedese ex Atalanta. E’ vero che il mercato è fatto di scelte e il dg juventino Fabio Paratici non può comprarli tutti, ma di sicuro alla Continassa non mollano la presa sul talento bresciano. E lo stesso fanno nella Milano nerazzurra dove, dopo aver subito il sorpasso per Kulusevski, preparano una ripartenza in grande stile.

TALENTO ITALIANO – Tonali non è una priorità del momento (Marotta è concentrato su Vidal e Eriksen), ma rientra nei nomi segnati in rosso dai nerazzurri per giugno. Tanto la Juventus quanto l’Inter intendono rafforzare la colonia tricolore delle rispettive squadre e Tonali è considerato un investimento costoso, ma garantito. I contatti con il presidente Massimo Cellino continuano e gli indizi portano a un nuovo e avvincente derby d’Italia di mercato.

ANCHE DALL’ESTERO – Il numero uno dei lombardi è un abilissimo mercante e, seppur preferisca vendere il proprio gioiello in Italia, sicuramente non farà sconti (Tonali è valutato non meno di 40 milioni). Cellino ha resistito la scorsa estate di fronte al pressing del Psg e in questa sessione è deciso a confermare la stessa linea: nessuna cessione o prenotazione. Il Brescia punta a un’asta estiva, quando sicuramente si faranno sotto con decisione anche diversi club esteri. Un ritorno del Psg di Leonardo è da mettere in conto, mentre in Inghilterra sono abbastanza certi che il Manchester United, alle prese con l’ennesima rivoluzione, un tentativo lo effettuerà. Juventus e Inter vorrebbero evitare l’asta e per questo nei prossimi mesi proveranno a giocare d’anticipo.