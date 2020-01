Per Politano il Milan deve fare cassa, settimana...

Per Politano il Milan deve fare cassa, settimana prossima se ne parla – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Politano per il Milan è una pista calda. Il club rossonero però deve prima trovare le risorse.

INCONTRI SETTIMANA PROSSIMA – Politano potrebbe cambiare sponda del naviglio. L’esterno nerazzurro è disposto a trasferirsi al Milan. Ma l’ad Marotta pretende di cederlo a titolo definitivo dandogli una valutazione di almeno 26 milioni di euro. Dalla sede rossonera è arrivato l’ok per questo acquisto (anche se si spera di poter ragionare di uno scambio con Kessie), ma bisogna prima fare cassa con la cessione di Piatek. Il polacco ha estimatori in Premier League: Aston Villa e Tottenham. Mourinho deve sostituire l’infortunato Kane (4 mesi di prognosi). Le due società milanesi ne parleranno più concretamente la prossima settimana, anche se vorrebbe prendere tempo per tentare di convincere Boban a confermarlo ancora nel Milan.