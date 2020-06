Per l’operazione Morata l’Inter ha un jolly: lo scambio con Vecino – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter per arrivare a Morata potrebbe inserire nell’operazione con l’Atletico Madrid il cartellino di Vecino.

PRIMO NOME – Se l’Inter cederà Lautaro Martinez stanno salendo le quotazioni di Alvaro Morata come suo sostituto. Uno che ha già lavorato con Conte al Chelsea e con Marotta alla Juventus. All’Atletico hanno un diritto di riscatto di 55 milioni e dunque la sua valutazione per una rivendita sarà sui 60-65. L’Inter sa di non poter chiedere un prestito. Servirà un’operazione a titolo definitivo.

OPZIONE SCAMBIO – Marotta ha un jolly da giocarsi che è Matias Vecino. Il centrocampista è uno dei possibili partenti in estate visto che i nerazzurri puntano Tonali e potrebbero tenere Nainggolan (chiesto anche dal Torino). L’uruguaiano ha mercato in Europa, tra Spagna e Inghilterra, ed è stato nel mirino di Simeone già in due occasioni. Nel mercato di gennaio 2016 e poi nell’estate 2018. L’Inter valuta Vecino non meno di 25 milioni, dunque inserendolo l’operazione Morata costerebbe circa 40 cash. Idee e sondaggi.