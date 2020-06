Per l’operazione Lautaro Martinez il Barcellona non trova...

Per l’operazione Lautaro Martinez il Barcellona non trova la quadra – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che il Barcellona ha difficoltà a far quadrare l’operazione Lautaro Martinez. Firpo e Cancelo sembrano opzioni difficili.

DIFFICOLTA’ CATALANE – Il mercato è ancora molto lungo, quindi la partita Lautaro non si deve giocare obbligatoriamente subito. Resta il fatto però che il Barcellona è in difficoltà. La crisi provocata dal coronavirus si è sommata alle tensioni interne che covavano da tempo. Il risultato è che la libertà sul mercato dei catalani al momento è limitata. Quindi non si possono pagare i 111 milioni di clausola, valida fino al 7 luglio. Anche perché il pagamento è previsto in due tranche e i club hanno problemi di liquidità. L’operazione dovrebbe farsi con un pagamento dilazionato e un giocatore a parziale conguaglio. Ma resta da tripla cifra. Uno di quei colpi che appesantiscono un bilancio che deve già smaltire acquisti monstre come Dembelé, Coutinho, de Jong e Griezmann.

OFFERTA IMPROBABILE – L’ultima offerta che viene riportata dalla stampa spagnola è di 70 milioni più il cartellino di Firpo valutato 41. Il che significa che il terzino in un anno non vissuto da protagonista ha più che raddoppiato il suo valore. Insomma più che un’offerta la conferma che a Barcellona non riescono proprio a trovare la quadra.

CANCELO TRAMONTATO – Anche l’idea di inserire Cancelo sembra essersi impantanata. Il Barcellona avrebbe mandato Semedo al City ottenendo in cambio il portoghese, da girare poi all’Inter. Però l’ex nerazzurro un anno fa è stato valutato 65 milioni quindi ora non potrebbe valere meno di 50. Quindi il conguaglio economico per Lautaro scenderebbe drasticamente. Un’opzione che in viale della Liberazione non intendono prendere in considerazione.