Per Lautaro Martinez ballano 20 milioni, Barcellona sempre piÃ¹ teso – TS

Per Lautaro Martinez ballano 20 milioni, Barcellona sempre più teso – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione Lautaro Martinez. Tra Inter e Barcellona ballano 20 milioni e i catalani sono sempre più tesi.

DISTANZA – Venti milioni di buoni, buonissimi motivi. E’ questa la distanza che, euro più euro meno, separa Inter e Barcellona. Su Lautaro Martinez chiaramente. Possono sembrare pochi, ma se inseriti in un’operazione da circa 110 complessivi allora sì che possono fare la differenza. Anche perché in tempi di pandemia i soldi sono calati per tutti, anche per i club più ricchi. Tipo il Barcellona. Che infatti nonostante abbia in tasca il “sì” di Lautaro da mesi non è ancora riuscita a fare breccia nel muro Inter.

OFFERTA E DOMANDA – Chiariamo che da parte della società nerazzurra non c’è un diniego a trattare. La cessione del Toro è una cosa possibile e infatti il mercato viene sondato in lungo e in largo in cerca di profili adatti a sosituirlo. Ma c’è la forte volontà di farlo al prezzo giusto. Fino al 7 luglio c’è la clausola da 111 milioni e l’Inter non transige. Dopo si può trattare, ma sempre su cifre simili. Il Barcellona non può pagare la clausola e ha cercato di arrivare alla valutazione con uno scambio. L’ultima offerta è di 70 più Firpo, valutato 41. La somma è semplice. Il profilo andrebbe anche bene a Marotta, ma la valutazione no. Qui si arriva ai fatidici 20 milioni: l’Inter valuta l’esterno circa la metà, e quindi chiede 90 cash.

TENSIONE CATALANA – Come si evince la trattativa non è semplice. Infatti le parti hanno iniziato a parlarsi a inizio 2020 e ad oggi non si vede la meta. Anzi più passa il tempo più sale la tensione tra le parti. Almeno dal fronte Barcellona. L’Inter no ha alcuna fretta di cedere Lautaro, anzi la sua permanenza renderebbe tutti felici. I dirigenti blaugrana mediaticamente si sono esposti molto e ora sentono la pressione dei media che davano già tutto per fatto. Non è così e anzi da fonti nerazzurre filtra che difficilmente qualcosa si sbloccherà entro il prossimo mese.