Per l’attacco l’Inter ora pensa a Lacazette: che coppia con Lukaku – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha messo nel mirino Lacazette. Il francese potrebbe aver voglia di una nuova esperienza.

NUOVA PISTA – L’Inter sta sondando il mercato delle punte. E Marotta ha indirizzato i suoi radar verso Londra. In casa Arsenal infatti gli attaccanti sono piuttosto inquieti. Aubameyang non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Ma anche Lacazette potrebbe essere interessato a una nuova esperienza. Quest’ultimo per caratteristiche è quello che potrebbe sposarsi al meglio con Lukaku. E secondo quanto dicono in Spagna sarebbe entrato di prepotenza nel mirino dei nerazzurri. Il contratto in scadenza nel 2022 richiede una trattativa con l’Arsenal che non sarà semplice.