Per Kumbulla l’Inter pensa a un anno di crescita al Verona – TS

“Tuttosport” riporta che Inter e Verona sono sempre in contatto per Kumbulla. L’albanese potrebbe restare in prestito.

PROSPETTO GIOVANE – Un difensore che piace molto al club nerazzurro è Kumbulla del Verona. Il classe 2000 è una delle rivelazioni della stagione e ha disputati tutto il campionato nella difesa a tre, in diversi ruoli. Le società stanno parlando da mesi e hanno in ballo anche altri giovani in prestito. In caso arrivasse Vertonghen non è da escludere che l’Inter blocchi il giocatore e lo lasci un’altra stagione a Verona a maturare, come fatto con Bastoni.