Per Kumbulla all’Inter la chiave puÃ² essere un anno di prestito – CdS

Per Kumbulla all’Inter la chiave può essere un anno di prestito – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per assicurarsi Kumbulla l’Inter potrebbe sfruttare l’idea di lasciarlo in prestito.

INTERESSE CONCRETO – L’Inter punta su Kumbulla per la difesa del futuro. Magari anche aspettando un anno in più, come fatto con Bastoni a Parma. La società nerazzurra mantiene una corsia preferenziale per l’albanese, sul quale però c’è anche il Napoli. I rapporti tra Inter e Verona sono ottimi come dimostrano i prestiti di Salcedo e Dimarco, attualmente in gialloblù. Il club scaligero non vorrebbe coinvolgerli in uno scambio e valuta Kumbulla attorno ai 30 milioni. Sarebbe la cessione più onerosa della storia.

FATTORI DI VANTAGGIO – Restare un altro anno in prestito proprio a Verona resta una possibilità. E forse anche l’ipotesi che permetterebbe di smussare gli angoli per un accordo anticipato. Rispetto al Napoli l’Inter ha una carta in più dalla sua: la fidanzata preferirebbe un trasferimento a Milano. Kumbulla ha un contratto in scadenza nel 2022.