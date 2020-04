Per il futuro di Nainggolan il nodo Ã¨ l’ingaggio, il Cagliari spera – TS

Per il futuro di Nainggolan il nodo è...

Per il futuro di Nainggolan il nodo è l’ingaggio, il Cagliari spera – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione Nainggolan. L’ingaggio del belga è un problema per il Cagliari e quindi il giocatore deve scegliere.



INGAGGIO DA TOP – Quattro milioni e mezzo. Questo è l’ingaggio di Radja Nainggolan, ovvero l’ostacolo principale che divide il belga dalla conferma al Cagliari. Il presidente Giulini ha già spiegato la situazione. Il Cagliari la scorsa estate ha preso in prestito secco Nainggolan, pagando una decina di mensilità del suo stipendio. Due le strade: rinnovare il prestito, con il club sardo che dovrà accollarsi ancora l’ingaggio, oppure cercare di prendere a titolo definitivo Nainggolan. Con l’Inter c’è ancora in ballo il riscatto di Barella, con cui si potrebbe intavolare uno scambio. La società nerazzurra dovrà versare 25 milioni per centrocampista sardo e avrà a bilancio Nainggolan a circa 19.5 milioni. Ai rossoblù spetterebbe poi trattare con il belga un contratto con stipendio assai ridotto (Pavoletti, il più alto, prende 1.8).