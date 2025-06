Per Esposito inizia a farsi la fila, al Parma si aggiunge un altro club

Sebastiano Esposito piace in Serie A. L’attaccante, attualmente al Mondiale per Club con l’Inter, non piace solamente al Parma. Ecco quanto filtra secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

INTERESSE – Per Sebastiano Esposito comincia a farsi un po’ di fila. La buona stagione all’Empoli, nonostante la retrocessione in Serie B dei toscani, non è passata inosservata. D’altronde il classe 2002 di Castellamare ha messo a referto 10 gol e due assist e oggi si trova con l’Inter al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Seba è sceso in campo dal primo minuto sia contro i messicani del Monterrey, che contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Meglio nella prima partita che nella seconda, dove è stato poi sostituito dal fratello più piccolo Francesco Pio. Ma il futuro di Sebastiano Esposito sarà lontano dall’Inter. Non c’è solo il Parma su di lui. Con i ducali, se ci dovesse essere trattativa, sarà comunque slegata dall’affare Yann-Ange Bonny.

Su Esposito dell’Inter non solo il Parma, ma anche la Fiorentina

GRADIMENTO – Come riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, su Esposito c’è anche il gradimento della Fiorentina. I viola, che nelle prossime ore ufficializzeranno il ritorno in Serie A di Edin Dzeko (peraltro ex Inter), dovranno capire anche il da farsi con Moise Kean. Ecco perché si stanno guardando attorno e al prossimo allenatore Stefano Pioli piace Esposito.