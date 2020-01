Per Eriksen l’Inter deve ancora trattare, lui ha già salutato i compagni – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter deve ancora trovare un’intesa col Tottenham per Eriksen. C’è l’idea di uno scambio con Vecino.

TRATTATIVA IN CORSO – Blindata l’intesa con Eriksen ora l’Inter deve trattare col Tottenham. Gli Spurs per il momento non sono scesi dalla loro valutazione di 20 milioni, mentre l’Inter è salita a 15 e adesso spera nella fumata bianca in tempi brevi. Il sogno sarebbe di chiudere la pratica nel week end per averlo già all’inizio della prossima settimana, ma Levy e il Tottenham non hanno fretta. Eriksen è arruolatile da Mourinho per il match di domani sul campo del Watford, ma è chiaro che il giocatore ha già fatto la sua scelta, quella di andare all’Inter, e non è scontato che lo Special One decida di utilizzarlo come ha fatto finora.

IPOTESI SCAMBIO – Inter e Spurs parlano anche di Vecino, ma la valutazione che l’Inter fa dell’uruguaiano è più alta rispetto a quella del danese. Per ora le due operazioni vanno avanti in maniera distinta e non va affatto escluso che siano concluse in momenti diversi anche perché a Mourinho Matias piace (lo aveva già chiesto a dicembre) e tra le possibili destinazioni l’ex viola ha messo il Tottenham in pole.

SALUTI – Ma torniamo a Eriksen e al suo momento: in Inghilterra sono sicuri che abbia già salutato i compagni manifestando loro la volontà di lasciarli subito; lo stesso avrebbe detto a Mourinho. I contatti tra i club ci sono stati anche ieri e come detto la distanza è stata accorciata. E’ tutto apparecchiato per il grande colpo del club del presidente Zhang.