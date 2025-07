Per Calhanoglu l’Inter non fa sconti. Frendrup il nome più caldo – CdS

Calhanoglu rimane in uscita dall’Inter, ma il club nerazzurro non è disposto a fare sconti per cedere il suo numero 20. Nel caso dovesse sostituirlo, secondo il Corriere dello Sport il nome più caldo è quello di Morten Frendrup.

LA SITUAZIONE – L’Inter non è disposta a fare sconti per Calhanoglu, corteggiato sempre dal Galatasaray. Ma ovviamente il terremoto scoppiato lunedì sera potrebbe incidere sulle eventuali trattative future. Il club interista lo valuta 35-40 milioni di euro, ma il Galatasaray non è disposto ad arrivare a quella cifra. Sulla carta l’Inter viene messa in una posizione difficile, non potendo insistere a oltranza sulle pretese economiche per un giocatore che vorrebbe andar via. Calhanoglu pensa al Galatasaray, nonostante si parli di un interessamento anche del Manchester United, ma i campioni di Turchia devono in contemporanea gestire la situazione Osimhen e non vogliono svenarsi, avendo già attirato il calciatore proponendogli un ingaggio da almeno 10 milioni all’anno.

Frendrup il nome più caldo per sostituire Calhanoglu

NOME PIÙ CALDO – Secondo il Corriere dello Sport, se l’addio dovesse realizzarsi, bisognerebbe identificare il possibile sostituto e capire se dovrà essere un altro regista, un incontrista o un centrocampista più offensivo. Ad ora il nome più caldo è quello di Morten Frendrup del Genoa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia